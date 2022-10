Die Ortsteile Priort und Elstal der Gemeinde Wustermark (Havelland) werden wieder vollständig mit Gas versorgt. Wie die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) am Sonntag mitteilte, konnten die über 1.000 Haushalte dort stufenweise wieder an die Hochdruckleitung angeschlossen werden.

Der Schaden an der Gasleitung war am Freitag durch eine sogenannte Erdrakete verursacht worden, die beim Ausbau des Breitbandnetzes eingesetzt werden und häufiger Gasleitungen beschädigen. Laut Andreas Wendt, Sprecher der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB), kommen solche Unfälle bei Arbeiten zum Breitbandausbau in Brandenburg "mehr oder weniger im Wochenrhythmus" vor. Der Chef der NBB, Maik Wortmeier, bedankte sich am Sonntag ausdrücklich bei seinen Mitarbeitern, die das gesamte Wochenende damit beschäftigt gewesen seien, die Havarie zu reparieren.



Der Schaden an der Hochdruckleitung hatte zunächst dazu geführt, dass ein Discounter evakuiert und ein Sperrkreis um die Schadenstelle eingerichtet werden musste. Außerdem musste die Versorgung von über 1.000 Kunden eingestellt werden, um den Schaden beseitigen zu können. Darunter waren auch Einrichtungen wie "Karls Erlebnis-Dorf", das Designer Outlet "B5-Center", ein Fast Food-Restaurant sowie ein Alten- und Pflegeheim.



Abschließend erinnerte die NBB daran, dass Tiefbaufirmen vor Beginn ihrer Arbeiten verpflichtet sind, sich über die Lage von unterirdischen Versorgungsleitungen zu informieren.