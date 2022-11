So 27.11.22 | 15:20 Uhr

Nach einer Schlägerei vor einer Sportsbar in Berlin-Charlottenburg ist ein Mann so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Berliner Polizei soll es am Samstag gegen 23.10 Uhr vor der Bar in der Kaiser-Friedrich-Straße zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen sein. Zuvor soll der später schwer verletzte 44-Jährige vor der Bar uriniert haben.

Laut Aussage der aus vier Männern bestehenden Gruppe sollen neun unbekannte Männer, die sich zuvor in der Bar aufgehalten haben, sie angegriffen haben. Dabei soll es zu Schlägen und Tritten gekommen sein. Noch vor Eintreffen der Polizei sollen sich die mutmaßlichen Angreifer entfernt haben.