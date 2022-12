Gut zwölf Stunden nach dem Bersten eines riesigen Aquariums in einem Hotel in Berlin-Mitte ist das Gebäude wieder freigegeben worden. Die Lobby ist allerdings schwer verwüstet. Aus dem Untergeschoss konnten mehrere hundert Fische gerettet werden.

Der Einsatz des Technischen Hilfswerks (THW) am geborstenen "Aqua-Dom" in Berlin-Mitte ist am Freitagabend beendet worden. Das riesige Aquarium mit 1.500 Fischen war am Morgen um 5:45 Uhr geplatzt, eine Million Liter Wasser waren ausgelaufen

THW-Sprecher Friedrich Engel sagte in der rbb24 Abendschau, das Hotelgebäude, in dem der "Aqua-Dom" stand, sei mittlerweile als sicher eingestuft worden. Es werde nun an die Eigentümer zurück übergeben. "Von dem Gebäude an sich geht keine Gefahr mehr aus, für die die allgemeine Gefahrenabwehr zuständig wäre", sagte Engel.