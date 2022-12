Do 08.12.22 | 17:10 Uhr

Weil er im Darknet nach einem Auftragskiller gesucht hat, ist ein 28-Jähriger zu viereinhalb Jahren Haft wegen versuchter Anstiftung zum heimtückischen Mord verurteilt worden.

Wie das Berliner Landgericht am Donnerstag mitteilte, hat der Angeklagte den Lebensgefährten eines Mannes, in den er sich verliebt hatte, töten lassen wollen. "Er hat alles in seiner Macht Stehende getan, um eine rasche Umsetzung seines Auftrags zu erreichen", hieß es im Urteil. Er sei allerdings auf eine Betrugsseite reingefallen.

Der Angeklagte hatte sich nach eigenen Angaben Hoffnung auf eine Beziehung gemacht, seine Liebe wurde aber nicht erwidert. Um den Mann doch für sich zu gewinnen, habe er sich "an die absurde Idee geklammert, dass alles besser wird, wenn dessen Freund weg ist", hatte der 28-Jährige gestanden. Über sein damaliges Verhalten sei er schockiert, so der Angeklagte, der damals in Dresden wohnte und arbeitete. Es sei ihm privat und beruflich nicht gut gegangen.