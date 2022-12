damarco ffo Samstag, 17.12.2022 | 20:14 Uhr

Der Tiefpunkt Deutscher Verkehrspolitik erreicht nun endlich auch den RBB. Was meinte ich bereits am Sonntag als man von "gut angelaufen" sprach ? Die Probleme waren schon am Sonntag offensichtlich und verstärkten sich zum Anfang der Woche. Bis man am Donnerstag die Reißleine Zog und alle Züge zur Stunde 18 bereits ausfielen. Kommunikation zum Kunden schwierig, erst als die ersten Artikel in der privaten Presse auftauchten ging ein Verkehrsunternehmen in die offensive. Der VBB schweigt sich bis heute aus, auch wie es nun weiter geht. Wie man mit den Ansprüchen von Kunden umgeht. In dieser Woche wurden mir 3 Stunden Freizeit gestohlen, Autofahrer sollen ja auch Entschädigungen einklagen wenn die Straße blockiert wird. Ja wo soll ich denn jetzt die Ansprüche stellen wenn Politiker auf den Schienen sitzen?



Ein Desaster seines gleichen ich ich erwarte das die Verkehrsminister der Länder den Schuldigen beim Bund auf die Füße treten.