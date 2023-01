Razzia bei Drogenhändlern in Berlin

In Berlin sind nach Angaben der Polizei am Dienstag bei einer Razzia gegen Drogenhändler unter anderem 86 Kilogramm Haschisch und 16 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt worden. Die Durchsuchungen in mehreren Berliner Bezirken richteten sich gegen insgesamt neun Tatverdächtige. Gegen einen von ihnen wurde ein Haftbefehl wegen Handels mit Betäubungsmitteln vollstreckt.

Die Ermittler beschlagnahmten zusätzlich mehr als 300.000 Euro Bargeld, Schmuck im Wert von circa 45.000 Euro, fünf Fahrzeuge sowie mehrere Waffen. Die Durchsuchungen waren angeordnet worden, nachdem Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben den Messengerdienst Encro-Chat ausgewertet haben.

An dem Einsatz waren rund 200 Polizisten beteiligt.