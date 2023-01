Die Odeg lässt jetzt in bestimmten Zügen die Sitze so umrüsten, so dass dort keine Handys mehr verlorengehen können. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag mit. Durch den Einbau von Blechen solle verhindert werden, dass flache Gegenstände, die auf der Sitzfläche liegen, in einen Kasten hineinrutschen können. Bis spätestens Ende März solle das Problem der Handyfalle in 29 Zügen der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft Odeg vorbei sein, kündigte die Sprecherin an.