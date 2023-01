Michael Berlin Freitag, 06.01.2023 | 20:20 Uhr

Allem voran muss m.E. eine Modernisierung des Strafrechts her.

Auch Jugendliche handeln in vollem Bewusstseins der Folgen ihres Handelns. Sie dürfen Führerscheine machen, ab 18 Alkohol, Zigaretten und bei "Eignung" leichte Waffen/Sprengstoff kaufen, aber vor dem Gericht werden sie als nicht vollständig mündig behandelt. Das passt nicht in die heutige Zeit.

Selbst bei "Kindern" unter 18 Jahren muss mehr Rechtsfolge ran.

M.E. werden Strafen in Deutschland nicht ernst genug genommen.