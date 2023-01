Bei der Neujahrsreinigung würden der BSR zufolge nur bestimmte Gebiete der Stadt von Abfall befreit - etwa die Laufstrecke des Neujahrslaufes, das Umfeld der Silvesterparty am Brandenburger Tor sowie der Hermannplatz und der Kurfürstendamm. "Ab morgen kümmern wir uns um die Reinigung im übrigen Stadtgebiet. Das erfolgt dann allerdings im Rahmen der allgemeinen Straßenreinigung", so die BSR.

Seit den frühen Sonntagmorgenstunden sind Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR) dabei, die Straßen und Plätze Berlins von Überbleibseln der Silvesterfeier zu säubern. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Berlin jetzt wieder sauber zu kriegen. Seit dem frühen Morgen sind 500 Beschäftigte mit 180 Fahrzeugen unterwegs", sagte Sebastian Harnisch, Sprecher der BSR, am Neujahrsmorgen dem rbb. Er rechne damit, dass so viel Müll zu beseitigen sei wie zu Vor-Corona-Zeiten.

In der Silvesternacht wurden Rettungskräfte in Berlin mehrfach mit Pyrotechnik angegriffen. Ein Löschfahrzeug wurde zudem schwer beschädigt. Am Rande der Silvesterparty am Brandenburger Tor kam es zu Festnahmen.

Im vergangenen Jahr sei die Menge an Silvestermüll pandemiebedingt verhältnismäßig gering gewesen. 130 Kubikmeter Müll hätten die BSR-Mitarbeiter zu Beginn des Jahres 2022 eingesammelt. Im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie seien es 400 Kubikmeter gewesen.

In diesem Jahr rechne man nun erneut mit Abfall auf Vor-Corona-Niveau. Darauf hätte sich die BSR auch vorbereitet: "Wir haben wirklich das große Besteck draußen, um Berlin möglichst schnell vom Silvestermüll zu befreien", so Harnisch und nennt Kehrmaschinen, Kehrichtsammel-Fahrzeuge und Ladekran-Lkws.

Wann genau Berlin tatsächlich vollkommen vom Silvesterdreck befreit sein werde, könne er nicht sagen. Die Mitarbeiter würden sich in den kommenden Tagen und Wochen von den Haupt- in die Nebenstraßen vorarbeiten. Wetterbedingte Unterbrechungen könnten die Aufräumarbeiten in die Länge ziehen. Wer helfen mag, kann zumindest Glasflaschen und Feuerwerksbatterien einsammeln, die können nämlich nur per Hand und nicht mit dem Reinigungsfahrzeug eingesammelt werden, so die BSR.