Auch im Zoo Berlin hat es in diesem Jahr ein Neujahrsbaby gegeben: Die braune Kapuzineraffendame Marielle hat am 1. Januar 2023 ein Baby geboren. Umso überraschender kam der Nachwuchs für den Zoo, da dieser nach eigenen Angaben ungeplant war.

Geboren am 1. Januar 2023

Marielle bekommt genau wie die anderen Affendamen der Kapuzineraffenfamilie ein Verhütungsmittel. "Das Baby war zwar ungeplant, aber wir freuen uns trotzdem sehr", sagte Philine Hachmeister, Sprecherin des Berliner Zoos, rbb|24 am Sonntag. Die Affendamen der braunen Kapuzineräffchen würden an sich verhüten, da die Affenfamilie eine gute Größe erreicht habe, so Hachmeister weiter. Dramatisch sei ein weiteres Mitglied aber nicht.

Ob das Affenbaby ein Weibchen oder ein Männchen ist, können die Zoomitarbeiter erstmal nicht feststellen. Es reitet für die nächsten Wochen und Monate ungestört auf dem Rücken der Affenmutter.