Keine Sonderzüge von Berlin nach München in den Winterferien

Die ICE-Züge von Berlin in Richtung München am kommenden Freitag und Samstag sind hoch ausgelastet. Dennoch wird die Deutsche Bahn zu Beginn der Winterferien keine Sonderzüge für die Strecke bereitstellen. Von Marcus Latton

Wer von Brandenburg und Berlin aus in klassische Wintersportgebiete nach Süddeutschland und Österreich reist, fährt meistens über München. Die ICE-Strecke von der Bundeshauptstadt in die bayrische Landeshauptstadt wird üblicherweise mehrmals täglich angefahren. Doch kurz vor Beginn der Winterferien in Berlin und Brandenburg sind für Freitag und Samstag vor allem für die günstigere 2. Klasse nur noch wenige Tickets erhältlich.

Die Deutsche Bahn beobachte die Buchungsverläufe jedes einzelnen Zuges täglich und entscheide dann je nach Strecke, Reisezeit, Buchungsstand und Erfahrungswerten, wann für eine konkrete Reiseverbindung keine Buchungen mehr zugelassen werden. Das teilte die Pressestelle des Unternehmens rbb24 mit. Sonderzüge, wie sie gelegentlich bei besonders hohem Fahrgastaufkommen in Ferienzeiten bereitgestellt werden, soll es für die Strecke Berlin-München nicht geben.