Wolf in Berlin-Spandau gesichtet

So 22.01.23 | 11:52 Uhr

Ein Wolf ist in Berlin-Spandau von mehreren Anwohnern gesichtet worden, die Polizei hat sogar Aufnahmen gemacht. Nach Analysen eines Experten handelt es sich um einen jungen Rüden. Und er sei "nicht konfrontativ".

In Berlin-Spandau ist offensichtlich ein Wolf aufgetaucht. Mehrere Menschen hätten am Samstagabend und am Sonntagfrüh das Tier beobachtet und die Polizei verständigt, hieß es vom Lagezentrum. "Unsere Kollegen konnten das Tier selbst sichten und Fotos sowie Videos machen", sagte ein Sprecher. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.