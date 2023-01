Linie U6 in Berlin wegen technischer Störung unterbrochen

Der Verkehr auf der Berliner U-Bahn-Linie U6 zwischen den Bahnhöfen Wedding und Stadtmitte wurde am Mittwochmorgen in beide Richtungen unterbrochen. Grund sei eine Stellwerksstörung, wie die Berliner Verkehrsbetriebe auf Twitter mitteilten.

Sechs Wochen Modernisierung und Sanierung: Der Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn ist seit Freitagabend für anderthalb Monate dicht. Mehrere Linien sind unterbrochen. Wer die Strecke braucht, muss in Ersatzbusse umsteigen.

Im Berliner Norden müssen Pendler schon seit mehreren Wochen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr hinnehmen. Die Strecke der U2 ist etwa seit drei Monaten unterbrochen. Bei Bauarbeiten für ein neues Hochhaus am Alexanderplatz wurde der Tunnel der U-Bahn beschädigt. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Gleis gesperrt. Seitdem verkehrt die U2 zwischen Klosterstraße und Senefelderplatz im Pendelverkehr.

Für Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten im Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn wurden Anfang Januar zudem mehrere S-Bahn-Linien zwischen Südkreuz/Yorckstraße (Großgörschenstraße) und Nordbahnhof unterbrochen. Betroffen sind die S-Bahn-Linien 1, 2, 25 und 26. Wie die Berliner S-Bahn mitteilte, sollen die S-Bahnen auf diesem Abschnitt erst ab dem 18. Februar wieder planmäßig fahren. Bis dahin stehen Pendlern auf dieser Strecke Ersatzbusse zur Verfügung.

Auf der U-Bahn-Linie U6 gibt es bereits seit November einen Ersatzverkehr mit Bussen. Wegen umfangreicher Bauarbeiten wurde die Strecke zwischen den U-Bahnhöfen Kurt-Schumacher-Platz und Alt-Tegel bis zum Frühjahr 2025 gesperrt.

An den U-Bahnhöfen Alt-Tegel, Borsigwerke, Holzhauser Straße, Scharnweberstraße, Kurt-Schumacher-Platz (alle U6), Rathaus Reinickendorf (U8) und an den S-Bahnhöfen Karl-Bonhoeffer-Klinik, Eichborndamm und Tegel (S25) hat die BVG deshalb "Jelbi"-Punkte eingerichtet, an denen Roller und Räder gemietet werden können.