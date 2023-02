Bereits im Herbst hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) angekündigt, dass ab dem 1. April 2023 die Ticketpreise in der Region um durchschnittlich 5,62 Prozent steigen sollen. Am Dienstag hat der VBB die konkreten neuen Ticketpreise veröffentlicht. Laut VBB verteuert sich der Einzelfahrausweis AB ab dem 1. April 2023 um 20 Cent auf dann 3,20 Euro . Der Preis für eine Kurzstrecke in Berlin erhöht sich ebenfalls um 20 Cent auf 2,20 Euro. Der Preis für den Einzelfahrausweis Berlin ABC steigt auch um 20 Cent auf 4 Euro. Der VBB begründet die Preiserhöhungen mit den gestiegenen Energie- und Kraftstoffkosten des Unternehmens. Zuletzt erhöhte der VBB am 1. Januar 2021 die Ticketpreise.

In Brandenburg werden die Fahrpreise für Einzelfahrausweise so wie in Berlin um 20 Cent erhöht, auch die 24-Stunden-Karten im Lokaltarif (bis 25 km) und Regionaltarif (ab 25 km) werden teurer. Der Preis für Einzelfahrausweise und 24-Stunden-Karten in den kreisfreien Städten Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam und Cottbus steigt ebenso.



Die Abonnements VBB-Umweltkarte mit monatlicher Abbuchung bleiben in Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) im Preis stabil. In Cottbus erhöht sich der Preis um 1 Euro, in Potsdam um 2 Euro.



Das VBB-Abo 65vorOrt gilt für die Städte Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus bereits für Fahrgäste ab 63 Jahren.



Der Preis der Tageskarte VBB-Gesamtnetz erhöht sich um 2 Euro auf 25 Euro. Die 24-Stunden-Karte Fahrrad für das VBB-Gesamtnetz (6,00 Euro) bleibt im Preis stabil. Für das Abonnement VBB-Abo 65plus liegt der Monatspreis ab dem 1. April 2023 bei 54,50 Euro.