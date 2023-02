In 16 Stunden für 49 Euro per Zug nach London - der Nachtzuganbieter "European Sleeper" vergrößert sein Angebot für Passagiere in Berlin, die günstig an die Themse kommen wollen. Bis das möglich ist, werden aber noch ein paar Monate vergehen.

In Brüssel gibt es dann einen Anschlusszug, den Eurostar, der weiter nach London fährt, wie "European Sleeper" auf seiner Homepage informiert. Zuvor hatten mehrere britische Zeitungen sowie die Berliner Zeitung über das neue Angebot berichtet.



Laut "European Sleeper" können ab sofort Tickets für die neue Verbindung gebucht werden. Die Verbindung soll laut britischen Presseberichten so abgestimmt sein, dass man in Brüssel um 9:27 Uhr ankommt und um 9:51 Uhr weiterreisen und um 10:43 Uhr in London ankommen kann. Die schnellste Verbindung würde also von Berlin nach London circa 16 Stunden dauern.



Sicherheitskontrollen könnten die Fahrzeit aber durchaus verlängern. Der nächste Eurostar nach London fährt täglich um 12:56 Uhr.