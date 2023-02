Unfallstatistik 2022 - Berliner Polizei zählt so wenige Unfalltote wie seit 1990 nicht mehr

Fr 24.02.23 | 16:19 Uhr

Bild: dpa

Immer weniger Unfälle und tödlich Verunglückte auf Berlins Straßen: Die Berliner Unfallstatistik für 2022 gibt Anlass zur Hoffnung. Gleichzeitig belegen die Zahlen, dass vor allem Radfahrer und Fußgänger unter den Unfalltoten sind.

Im vergangenen Jahr ist es in Berlin zu so wenigen Unfällen gekommen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Polizei zählte insgesamt 130.160 Verkehrsunfälle sowie 16.315 Verunglückte. "Diese Unfallzahlen liegen deutlich unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre und stellen neben den Corona-Jahren die geringsten Werte dar", heißt es in der Polizeimitteilung zur Berliner Unfallstatistik, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Zehn Fußgänger und zehn Radfahrer gestorben

Besonders deutlich sank demnach die Zahl der tödlich Verunglückten: Mit 34 Unfalltoten gab es im vergangenen Jahr so wenige wie noch nie seit 1990. Damals, im ersten Jahr des wiedervereinigten Berlin, kamen noch 226 Personen bei Unfällen ums Leben.



Unter den 34 Opfern im vergangenen Jahr waren zehn Fußgängerinnen und Fußgänger sowie und zehn Radfahrerinnen und Radfahrer. Mehr als die Hälfte der Unfalltoten waren Seniorinnen und Senioren. "Der geringste Wert seit über 30 Jahren gibt Anlass zur Hoffnung, dass wir uns unserer Zukunftsvision, keine getöteten oder schwerverletzten Verkehrsteilnehmenden mehr im Berliner Stadtgebiet beklagen zu müssen, nähern", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik zu diesen Zahlen.

Mehr als 80 Verstöße pro Geschwindigkeitskontrolle

Die Rangfolge der Unfallursachen blieb im Vergleich zu den Vorjahren unverändert. Am häufigsten waren Fehler beim Abbiegen Auslöser für Unfälle (10.674 Fälle, 2021: 10.158), gefolgt von Missachtung der Vorfahrt (4.889 Fälle, 2021: 4.589), überhöhte Geschwindigkeit (2.384 Fälle, 2021: 2.316) sowie Alkoholeinfluss (1.508 Fälle, 2021: 1.239).



In der Unfallstatistik werden auch die Ergebnisse der Verkehrsüberwachungen und Kontrollen aufgelistet, die im Jahr 2022 durchgeführt wurden. Demnach gab es knapp 11.000 mobile und stationäre Verkehrskontrollen. Allein rund 2.200 von ihnen widmeten sich der Schulwegüberwachung, knapp 1.500 Kontrollen konzentrierten sich auf Fehlverhalten gegenüber Radfahrern.



Spitzenreiter sind mit knapp 7.300 Einsätzen die Geschwindigkeitskontrollen gewesen, dabei wurden exakt 593.754 Verstöße registriert – also in etwa 81 pro Kontrolle. Die Anzahl der festgestellten verbotenen Kraftfahrzeugrennen sank von 562 im Vorjahr auf 506. Die Statistik nennt auch Zahlen zu abgeschleppten Fahrzeugen in Berlin. Demnach wurden durch die bezirklichen Ordnungsämter, die BVG und die Polizei 82.254 Fahrzeuge abgeschleppt und umgesetzt. Im Vorjahr waren es rund 1.000 weniger.

Kreuzungen im Fokus