Eine schwangere Frau ist am S-Bahnhof Warschauer Straße ohne Fremdeinwirkung vor einen einfahrenden S-Bahnzug gefallen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, konnte sich die 38-Jährige noch gerade rechtzeitig vor dem Zug unter einen Bahnvorsprung rollen, so dass sie äußerlich unverletzt blieb.

Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, war die 38-Jährige am Montagnachmittag mit einem Begleiter zu Fuß auf dem Bahnsteig unterwegs, als ihr schwindelig wurde und sie ins Gleisbett stürzte. Die Treibwagenführerin der Linie S7 leitete eine Gefahrenbremsung ein. Der Zug kam neben der Schwangeren, die sich noch unter einen Bahnvorsprung retten konnte, zum Stehen.