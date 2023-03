meteofire Berlin-Köpenick Samstag, 11.03.2023 | 12:18 Uhr

zu langsam? Ich brauche in der Regel vom Wohnort in Köpenick bis ins Zentrum von Rom 6 Stunden. Anders sieht es aus, wenn ich nicht nach Rom will, sondern nur z.B. nach Florenz. Dann lohnt sich eine Zugfahrt auf jeden Fall. Außerdem wird sich die Fahrtzeit nach Rom in den nächsten 10Jahren deutlich verkürzen - Stichwort Brennerbasistunnel. Und Zeit ist nicht Alles - der Zug ist auf jeden Fall bequemer.