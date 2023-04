Die Armutsquote in Berlin ist höher als im Bundesdurchschnitt, das hat der jüngste Armutsbericht gezeigt. Für Betroffene gibt es Hilfsangebote, doch längst nicht jedes wird genutzt. Information tut Not. Von Wolf Siebert

Das Wartezimmer in der Familienkasse Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur in Prenzlauer Berg füllt sich. Eine Mutter wickelt ihr schreiendes Baby. Auch José Alberto Cruz Culqui wartet mit seiner Frau Laura-Lucia und der sechs Monate alten Tochter Anna-Paula auf den Beratungstermin. Josè ist Peruaner und arbeitet in Berlin als Koch. Er verdient 1.400 Euro netto, das reicht aber für die kleine Familie kaum.

Viele Eltern wissen aber nicht, dass es diese zusätzliche Familienunterstützung gibt. Nach Angaben der Familienkasse beträgt der durchschnittliche Familienzuschlag 135 Euro pro Kind und Monat. In Berlin bekamen bis Ende des vergangenen Jahres 31.098 Kinder den Kinderzuschlag, in Brandenburg 18.415. Das waren 4,6 Prozent beziehungsweise 3,93 Prozent der Kinder, für die auch Kindergeld bezahlt wurde.

Ob für Singles, Alleinerziehende oder Familien mit mehreren Kindern: Das Hilfesystem ist groß. Neben Kindergeld, Kinderzuschlag, Bildungspaket, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss gibt es auch noch das Mutterschaftsgeld, das Elterngeld und Elterngeld plus, die Kosten der Erstausstattung für Babys, die Berufsausbildungsbeihilfe, das Schüler-BaföG, das BaföG und Aufstiegs-BaföG, den Bildungskredit und den Zuschuss für die Kinderbetreuung und anderes mehr. All diese Leistungen sollen laut Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie "(..) Benachteiligungen auffangen und Eltern bei ihrer Erziehungsleistung unterstützen."

Viele dieser Leistungen sind in den letzten Jahren erhöht worden, wie das Kindergeld, das Wohngeld und der Kinderzuschlag. Manchmal haben die Eltern davon aber wenig, unter anderem weil einige Sozialleistungen miteinander verrechnet werden. Am Ende bleibt also in der Haushaltskasse kein Plus. Gleichzeitig sind die Lebenshaltungshaltungskosten extrem gestiegen. "Wir können mit unserem Hilfsangebot die Armut nicht beseitigen, wir können sie nur lindern", sagt Michael Grund, der Leiter der Familienkasse Berlin-Brandenburg.