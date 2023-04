Kurz vor dem Start des deutschlandweiten 49-Euro-Tickets am 1. Mai haben sich in Berlin vor den Verkaufsstellen lange Schlangen gebildet.

So berichtete ein rbb-Reporter am Sonntag von einer über 100 Meter langen Schlange am Bahnhof Alexanderplatz. Ein ähnliches Bild zeigte sich an einer Verkaufstelle der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Bahnhof Zoologischer Garten, dort stellten sich bereits am Samstag viele Menschen an.

Für ein Ticket für den Mai war eine Online-Bestellung bei der BVG bis zum 20. April möglich, zuvor hatte das Unternehmen die Frist wie die Deutsche Bahn bis zum 10. eines Monats gesetzt. Seitdem ist es nur noch in den Kundenzentren der BVG oder den Verkaufsstellen der Deutschen Bahn erhältlich.