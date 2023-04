Ein 16 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstagabend in Berlin-Weißensee von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Der Jugendliche wurde demnach in der Hansastraße von einer an eine Haltestelle heranfahrenden Tram erfasst. Der Unfall sei geschehen, als der 16-Jährige gerade die Straße überqueren wollte, hieß es weiter.