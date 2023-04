Auch der Schüler Berlin schrammt knapp an der Versetzungsgefährdung vorbei. Die Hauptstadt bleibt sich treu und erreicht ihr "ausreichend" sogar noch mit einem etwas schlechteren Zeugnis als der Bundesschnitt (4,1). Potsdam heimst eine geringfügig bessere Note ein - immerhin eine 3,8. Brandenburg als Bundesland schneidet mit einem Schnitt von 3,9 ähnlich ab. Besonders in den größeren Städten wurden viele schlechte Noten verteilt.

Alle zwei Jahre lässt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Kommunen abfragen. Am Montag sind die Ergebnisse vorgestellt worden. Der "Fahrradklima-Test" funktioniert nach Schulnoten - eine "1" wäre also sehr gut, eine "6" gilt als ungenügend. Der bundesweite Notenschnitt von "4" zeigt schon: Es bleibt noch viel zu tun.

Radwege werden an Baustellen oft umgeleitet, verengt oder mit der Fahrspur der Autos zusammengeführt. Seit 2021 gibt es einen Leitfaden der Senatsverwaltung für sichere Rad- und Fußwege an Baustellen. Doch der wird nicht immer konsequent umgesetzt. Von Helena Daehler

Kritisiert wird von den rund 245.000 Teilnehmern der ADFC-Umfrage vor allem die Infrastruktur in Städten. Die Radwege finden deren Nutzer vielerorts zu schmal und zu oft vollgeparkt. Auch in Berlin und den großen Brandenburger Städten sind das zwei der Hauptprobleme. In der Metropole sei auch die Konfrontation mit Autofahrern ein großes Problem, heißt es in der Studie. "Leider ist für eine attraktive Radinfrastruktur in Deutschland noch viel zu tun", sagte die ADFC-Bundesvorsitzende Rebecca Peters am Montag zu den veröffentlichten Zahlen.

Im Ranking werden insgesamt 1.114 Städte bewertet - verglichen werden sie in insgesamt 27 Kategorien und - um das Schul-Bild noch mal aufzumachen - es gibt gewissermaßen Klassenstufen, in denen die Städte nach Bevölkerungsgröße einsortiert werden. Berlin ist die einzige "Großstadt" in der Region (über 500.000 Einwohner) und enttäuscht in seiner Klasse.