Die Berliner Polizei hat sich zurückhaltend zu einem Video geäußert, das zeigt, wie ein Klima-Aktivist der "Letzten Generation" gewaltsam von der Straße des 17. Juni getragen wurde. Zu dem Vorfall bei einer Sitzblockade war es am vergangenen Donnerstag gekommen. Der MDR hatte davon ein Video gezeigt und eine Debatte über die Verhältnismäßigkeit des polizeilichen Vorgehens ausgelöst.

Die Berliner Polizei müsse bei ihren Einsätzen grundsätzlich die Verhältnismäßigkeit beachten, hieß es am Sonntag aus der Polizei-Pressestelle auf rbb-Anfrage. Zwar liege zum aktuellen Sachverhalt noch keine Stellungnahme vor, erklärte Sprecher Martin Dams, die Polizei gebe aber eine grundsätzliche Auskunft zu der Thematik.

Demnach gilt grundsätzlich, "dass bei der Polizei keine Techniken zur Anwendung kommen, die per se als Maßnahmenziel das Erzeugen von Schmerzen haben". Der Widerstand gegen eine polizeiliche Maßnahme solle "für alle Beteiligten" möglichst wenig verletzungsträchtig und ungefährlich überwunden werden, so Dams. Er führte als Beispiel die Auflösung einer Sitzblockade an, wie in dem Fall, der in dem MDR-Video zu sehen ist.