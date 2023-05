Zeltcamps wie dieses am Landwehrkanal gibt es an vielen Orten im öffentlichen Raum in Berlin. Sie kommen und gehen, sagen die Bezirke. Wissen tun sie nur sporadisch davon, durch Beschwerden von Anwohnern. Für eine genauere Erfassung fehlt das Personal, wie das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg auf rbb-Nachfrage mitteilt.

Manchmal werden Obdachlosencamps ganz offiziell aufgelöst und die Bewohner umgesiedelt wie im Fall des ehemaligen Camps in der Nähe des Hauptbahnhofes. Die etwa 60 Bewohner wohnen seit einigen Tagen in einer festen Unterkunft der Arbeiterwohlfahrt in Wedding. Wie viele obdachlose Menschen es in Berlin gibt, ist schwer zu ermitteln. Die Berliner Stadtmission hat eigenen Angaben zufolge in der vergangenen kalten Jahreszeit in ihren Schlafeinrichtungen der Kältehilfe 3.700 unterschiedliche obdachlose Menschen beherbergt. Im Jahr davor waren es noch 2.699 verschiedene.

Die Bezirksämter wissen grundsätzlich, an welchen Orten es häufiger zu Obdachlosen-Camps kommt. In Friedrichshain-Kreuzberg ist es laut Bezirksamt am Ufer des Landwehrkanals und rund um den Ostbahnhof, aber auch auf anderen Grünflächen. In Neukölln ist es den Angaben zufolge vor allem am Hermannplatz, am Britzer Tor und am Maybachufer der Fall. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf berichtet von Camps am Bahnhof Zoo, Stuttgarter Platz und Bundesplatz.