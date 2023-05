Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 04.05.2023 | 08:48 Uhr

Die Präsidentschaft eines Schwarzen war in den USA 2008/09 tatsächlich ein ungeheures Zeichen, nachdem noch bis in den 1960er Jahre Rassentrennung in den USA herrschte und ein Viertel der Bevölkerung im vermeintlich freiheitlichsten Land der Erde wesentliche Grundrechte bis dato vorenthalten wurden.



Mit dem seinerzeitigen Besuch haben sich unermesslich viele Hoffnungen verbunden, ein Teil wurde erfüllt, gut die Hälfte nicht, dazu sind die USA eben die USA. Das widerspiegelt auch die jetzige (Privat)Veranstaltung: Anders als in Mitteleuropa sind die Übergänge zwischen Werbung, Showbiz und Politik in den USA fließend und ohne jegliche Grenzen. Ggf. kann und konnte in Europa noch Italien unter Berlusconi mithalten.