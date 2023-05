Eigentlich sollen nur Anwohner mit dem Auto durch die Stargarder Straße fahren. Aber tausende Autofahrer von außerhalb rollen trotzdem durch. Deswegen will der Bezirk jetzt Poller aufstellen.

Die Stargarder Straße in Pankow ist seit Anfang 2022 eine Fahrradstraße. Das heißt, nur noch Anwohner oder Menschen mit einem wichtigen Termin, wie etwa Handwerker, dürfen mit dem Auto in die Straße fahren. Das klappt aber nicht sehr gut.

Nun will der Bezirk reagieren - und zwar mit Pollern. Die sollen zwischen Greifenhagener Straße und Pappelallee aufgestellt werden und so die Stargarder Straße in zwei Abschnitte teilen. Dadurch, dass die Straße dann nicht mehr ohne Umweg durchfahren werden kann, soll ihre Nutzung für Autofahrer von außerhalb schlicht unpraktisch werden.

Der Mobilitätsausschuss des Bezirks diskutierte auch andere Lösungen, etwa mit Einbahnstraßen. Aber die Poller eignen sich laut Verkehrsanalyse am besten, weil durch sie "die Verkehrsverlagerungen in umliegende Straßen und das Wohngebiet" am geringsten seien. Das teilte der Bezirk dem rbb mit. Er will nun die Poller-Lösung im Detail planen. Wann das Ganze fertig sein könnte, könne man derzeit noch nicht sagen.