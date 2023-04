Demonstranten blockieren an 30 Stellen im Berliner Stadtgebiet Straßen

Die Klima-Demonstranten der "Letzten Generation" wollen den Verkehr in Berlin erheblich beeinträchtigen. Die Stadt solle "friedlich zum Stillstand" gebracht werden. Erste Aktionen erstrecken sich fast über die ganze Stadt.

Die Polizei sprach rund eineinhalb Stunden nach Beginn der Aktionen von rund 30 Orten im Stadtgebiet, an denen Klimaaktivisten auf der Straße standen, dort festgeklebt waren oder Transparente hielten. Einen Schwerpunkt bildete demnach der Bereich Charlottenburg-Wilmersdorf.

Die Klima-Demonstranten der "Letzten Generation" haben am Montagmorgen wie angekündigt mit mehreren Blockaden den Verkehr in Berlin behindert.

Die Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" wollen den Druck noch einmal kräftig erhöhen. Nicht nur punktuell soll der Verkehr in Berlin gestört werden, sondern ab Mittwoch systemisch und dauerhaft.

Die Berliner Polizei ist nach eigenen Angaben mit bis zu 500 Beamten im Stadtgebiet unterwegs, um die Blockaden zu verhindern beziehungsweise schnell zu beenden. Das sei beispielsweise in der Puschkinallee gelungen. Es sei auch ein Hubschrauber im Einsatz, um einen besseren Überblick zu bekommen, hieß es.

Betroffen waren unter anderem die Stadtautobahn A100, der Ernst-Reuter-Platz, Greifswalder Straße, Kurfürstendamm, Hohenzollerndamm, Frankfurter Allee, Großer Stern am Spreeweg, Tempelhofer Damm, Mühlendamm, Breite Straße, Pappelallee, Danziger Straße und Konstanzer Straße.

"Wir nehmen nicht mehr hin, dass diese Regierung sich nicht an unsere Verfassung hält", sagte Sprecherin Carla Rochel.

Der Protest "gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen in Berlin" sei am Montagmorgen "massiv ausgeweitet" worden, teilte die "Letzte Generation" mit. Das Protestgeschehen ist demnach dynamisch.

An den Straßenblockaden seien auch etwa 40 Mitglieder weiterer Klimagruppen beteiligt, hieß es weiter. Die Gruppe "Scientist Rebellion" erklärte ihre Solidarität mit der "Letzten Generation".

Die Klima-Demonstranten der "Letzten Generation" hatten zuvor Pläne angekündigt, ab Montag den Berliner Stadtverkehr erheblich zu beeinträchtigen. Die Stadt solle "auf unbestimmte Zeit friedlich zum Stillstand" gebracht werden. Ziel der Proteste sei es, die Regierung beim Thema Klima zum Aufbruch zu bewegen.

Bereits in den vergangenen Tagen gab es Protestaktionen im Berliner Stadtgebiet. Am Samstagvormittag wurden nach Polizeiangaben die Schaufenster dreier Geschäfte auf dem Berliner Kurfürstendamm von Klima-Aktivisten mit Farbe besprüht. Am Sonntag demonstrierten 400 Anhänger der "Letzten Generation" mit einem klassischen Konzert mitten auf der gesperrten Berliner Stadtautobahn gegen den geplanten Weiterbau.

Auch am Brandenburger Tor gab es eine Kundgebung der Initiative. Zudem wollten sich Demonstranten auf der Strecke eines Formel-E-Rennens auf dem Tempelhofer Feld festkleben.