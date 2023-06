Tag der Organspende - Stiftung Organtransplantation fordert Widerspruchslösung

Sa 03.06.23 | 16:15 Uhr

Anlässlich des "Tags der Organspende" an diesem Samstag fordert Axel Rahmel, Vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung Organtransplantation, alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen. "Daran hapert es", sagte der Mediziner am Samstagmorgen im rbb24 Inforadio.



In Deutschland gebe es zu wenige Spender - deutlich weniger als in anderen europäischen Ländern. "Während es in Ländern wie Belgien und Spanien 40 pro eine Million Einwohner sind, haben wir in Deutschland nur etwas mehr als zehn pro eine Million Einwohnern. Deutschland ist damit europäisches Schlusslicht", bilanziert Rahmel.



Mediziner fordert Widerspruchslösung

Es sei daher unabdingbar, die Menschen über das Thema zu informieren, "damit gerade eine bewusste Entscheidung getroffen werden kann." Aktuell müssten diese häufig die Hinterbliebenen treffen "und das ist für die Angehörigen extrem schwierig".



Ein Ansatz sei die sogenannte Widerspruchslösung, die in der Politik seit langem diskutiert wird. In diesem Fall würde man zunächst automatisch als Organspender gelten, außer man widerspricht. "Es wäre ein klares politisches Signal und es würde dazu führen, dass in den Krankenhäusern regelmäßig am Lebensende auch an das Thema Organspende gedacht wird." Das könne auch Angehörige entlasten.

Brandenburg meldet mehr Organspender