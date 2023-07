In Brandenburg und Berlin soll die Suche nach einer vermuteten Löwin am Freitag wieder verstärkt werden. Wie der Bürgermeister von Kleinmachnow angekündigt hat, werden wohl auch professionelle Tierspurensucher den Wald systematisch durchforsten.

Bei der Suche nach einer freilaufenden Raubkatze in Berlin und Brandenburg hat es in der Nacht keine neuen Hinweise gegeben. Das teilten die Lagezentren der Polizeien am frühen Freitagmorgen mit. Demnach sind weder weitere Sichtungen von Zeugen noch Spuren des Tieres in der Nacht gemeldet oder gefunden worden.

Die Behörden gehen nach wie vor davon aus, dass es sich bei dem Wildtier um eine Löwin handelt.