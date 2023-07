Am bisher heißesten Tag des Jahres und trotz Diskussionen um gewaltsame Vorfälle in Schwimmbädern ist der Andrang auf Berlins Freibäder am Samstag groß gewesen.

Vor dem Prinzenbad in Kreuzberg oder vor dem Sommerbad am Insulaner in Steglitz formten sich am Morgen und um die Mittagszeit längere Schlangen. In Steglitz organisierten Mitarbeiter per Megafon die Besucherinnen und Besucher und informierten über die Notwendigkeit eines Lichtbildausweises. Im Schwimmbad selbst sahen einige Polizisten nach dem Rechten. Auch vor dem Prinzenbad stand eine Polizeiwache und beobachtete das Treiben.