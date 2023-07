Bei großer Hitze strandete ein RE5 am Sonntag bei Birkenwerder. Im Nachhinein schildern einige, wie Passagiere zusammengebrochen seien - die Stimmung war angespannt. Die Deutsche Bahn will nun den Grund für die Störung des Zuges gefunden haben.

Ein Regionalzug der Deutschen Bahn mit einigen hundert Fahrgästen ist am Sonntagabend bei großer Hitze in der Nähe des S-Bahnhofs Birkenwerder (Oberhavel) auf der Strecke liegengeblieben. Grund war ein technischer Defekt an der Oberleitung, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag mitteilte. Der Zug war auf dem Weg nach Berlin.

Die Stromversorgung war unterbrochen, so dass auch die Klimaanlage nicht mehr funktionierte. Am Sonntagabend lagen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst noch bei rund 30 Grad. Wegen der Hitze war die Situation im Regionalexpress besonders angespannt.