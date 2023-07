Trockenheit - Wo in Brandenburg aktuell kein Wasser entnommen werden darf

Fr 14.07.23 | 17:18 Uhr

Bild: dpa

Wegen der andauernden Trockenheit ziehen in Brandenburg immer mehr Landkreise und Städte die Notbremse: Es ist wieder verboten, Wasser zum Beispiel aus Flüssen und Seen abzupumpen. Es gibt aber Unterschiede.

Die ersten Landkreise und Städte haben bereits die Reißleine gezogen, die nächsten werden voraussichtlich folgen: Weil es seit Wochen nicht mehr ausgiebig geregnet hat und die Temperaturen hoch sind, ist es inzwischen in mehreren Regionen wieder verboten, Wasser aus Gewässern abzupumpen.

Dazu sind entsprechende Allgemeinverfügungen erlassen worden. Es gibt allerdings Unterschiede in den einzelnen Regionen. Hinweis: Nicht aus allen Regionen lagen bei Veröffentlichung Antworten vor. Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn wir weitere Informationen haben.

Der Regen hat nicht gereicht

Als erster Landkreis hatte Oberhavel schon im Juni ein Wasserentnahmeverbot ausgesprochen. Die Menschen dürfen Wasser aus Seen und offenen Gewässern für ihre privaten Gärten, Landwirtschaft und Gewerbe nur noch von 21 bis 6 Uhr entnehmen. Sie sollen außerdem generell sparsam mit Wasser umgehen [oberhavel.de], heißt es.

"Auch das Grundwasser sinkt bereits wieder, denn die Defizite aus den niederschlagsarmen Jahren zwischen 2018 bis 2022 konnten auch durch den Regen im Herbst und Winter des vergangenen und im Frühjahr dieses Jahres nicht ausgeglichen werden", so der Landkreis. Oberhavel hat angekündigt, die Wasserentnahme in den nächsten Wochen generell zu verbieten, falls es nicht stärker regnen und sich die Niedrigwassersituation weiter verschärfen sollte.

So ein Rund-um-die-Uhr-Verbot gilt aktuell bereits in Brandenburg an der Havel. Bis zum 30. September darf aus oberirdischen Gewässern kein Wasser abgepumpt oder abgeleitet werden [stadt-brandenburg.de]. Ausnahmen gibt es für Saugwagen, mit denen Bäume oder Sträucher auf öffentlichen Flächen gewässert werden. Regeln gibt es auch für diejenigen, die ihre private Grün- und Gartenfläche mit Grundwasser gießen. Das darf nur zwischen 18 und 8 Uhr passieren. Laut der Stadt ist in den Flüssen wenig Wasser und die Wasserstände von Seen und Teichen sinken. Mit den Einschränkungen soll "dieser besorgniserregenden Entwicklung, verbunden mit der Gefahr der Verschlechterung der Wasserqualität, entgegengewirkt werden", heißt es.

Wie sich der Grundwasserstand auf den Pegel von Seen auswirkt

Ähnlich regelt das auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Er hat die Wassernutzung- und entnahme stark eingeschränkt. Prinzipiell ist es seit Ende Juni verboten, Wasser aus Seen, Flüssen und Gräben abzupumpen, um damit etwas zu bewässern [potsdam-mittelmark.de]. Private Haushalte dürfen ihre Grün- und Gartenflächen mit Wasser aus Brunnen nur von 20 bis 8 Uhr gießen. Die Einschränkungen gelten bis 30. September.

Die meisten Brandenburger Warnampeln auf Rot

Das jüngste Verbot kommt aus dem Elbe-Elster-Kreis, als erster Landkreis im Süden Brandenburgs in diesem Jahr. Ab sofort darf aus allen Oberflächengewässern kein Wasser mehr abgepumpt werden, teilte der Landkreis am Freitag mit [lkee.de]. Das gelte bis auf Widerruf. Grund für diesen Schritt sei sowohl die aktuelle Trockenheit - als auch die vergangene. "Der natürliche Wasserhaushalt im Landkreis Elbe-Elster leidet weiterhin stark unter den Folgen der Trockenheit der Vorjahre", heißt es. Der Grundwasserspiegel sinke stetig, es herrsche im ganzen Landkreis eine Niedrigwassersituation. Die Niedrigwasserampel stehe seit einigen Tagen für die Schwarze Elster auf Rot [mluk.brandenburg.de]. Diese Ampel gibt es in Brandenburg an 22 Flusspegeln. An 17 galt am Freitagmittag die Warnstufe rot, an vier die Vorwarnstufe gelb und für einen Pegel - an der Dahme in Schmöckwitz - gibt es keine Daten.



Die Stadt Frankfurt (Oder) verzichtet auf ein Verbot. Sie bittet stattdessen die Einwohner, sparsam mit Wasser umzugehen, heißt es am Freitag in einer Antwort an rbb|24. Gegossen werden sollte zum Beispiel nicht täglich und möglichst ohne direkte Sonneneinstrahlung, also spät abends oder früh morgens. Bei der Bewässerung sollten außerdem Prioritäten gesetzt werden. Die Stadt rät auch, bei Regen möglichst viel Wasser in Tonnen oder Zisternen zu speichern, um es in regenarmen Zeiten zur Bewässerung nutzen.

In den Landkreisen Märkisch-Oderland, Uckermark und Barnim gilt schon seit August 2019 dauerhaft eine Allgemeinverfügung zur Wasserentnahme aus Oberflächengewässern. In Märkisch-Oderland gibt es ein generelles Verbot mit Ausnahmen. So darf jede Person täglich bis zu zehn Liter für den privaten Eigenbedarf verwenden. Auch Feuerwehreinsätze sind von dem Verbot ausgenommen [maerkisch-oderland.de]. In der Uckermark wurde das prinzipielle Verbot 2020 noch einmal aufgelockert [uckermark.de]. Es darf zwar weiterhin kein Wasser mit Pumpen aus Flüssen, Seen und anderen Gewässern geholt werden, das Abschöpfen mit Handgefäßen, zum Beispiel Gießkannen, ist aber erlaubt.

Wasserampel für Panketal

Radikalere Maßnahmen zum Wassersparen hat die Gemeinde Panketal im Barnim ergriffen. Dort gilt seit dem vergangenen Jahr ein Sprengverbot von April bis September zwischen 17 und 21 Uhr. Die Regelung wurde eingeführt, um das Wasserwerk zu entlasten und die Wasserversorgung in Spitzenzeiten zu sichern, sagte der Panketaler Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) damals dem rbb. Eine stationäre Wasserampel gibt außerdem Auskunft über den aktuellen Trinkwasserbrauch in Panketal. Sie ist auch Internet zu finden [eigenbetrieb-panketal.de]. Steht die Ampel auf Rot, dürfen Gärten nicht mehr bewässert werden. In den Häusern und Wohnungen soll bei dieser Stufe der Wassergebrauch auf das wirklich Nötige beschränkt werden. Um finanzielle Anreize zum Wassersparen zu setzen, entfällt seit Anfang 2023 in Panketal die Grundgebühr für Trinkwasser, die Mengengebühr für den Kubikmeter Wasser ist aber gestiegen. Wegen der anhaltenden Trockenheit werden außerdem ab 2024 Gartenwasserzähler in der Gemeinde abgeschafft.

Verbote in weiteren Kreisen folgen

Demnächst werden weitere Landkreise Wasserentnahmeverbote aussprechen. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist es so gut wie fertig, sagte eine Sprecherin am Freitag dem rbb. Dort soll es demnach am Mittwoch, 19. Juli, in Kraft treten. Auch der Landkreis Dahme-Spreewald ist gerade dabei, eine Allgemeinverfügung vorzubereiten, heißt es in einer Antwort an den rbb. Der Kreis rechne damit, dass sie in Kürze in Kraft treten werde. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Im Landkreis Spree-Neiße ist aktuell noch nichts geplant, die Situation werde aber beobachtet, sagte eine Sprecherin. Das gleiche gilt aktuell für Cottbus. Die Stadt würde sich allerdings vom Land wünschen, dass es einheitliche Regelungen vorgibt, sagte ein Stadtsprecher dem rbb.

Hohe Strafen möglich

Schon in den vergangenen Jahren gab es Wasserentnahmeverbote in einigen Brandenburger Regionen. Im Juni 2022, vor ziemlich genau einem Jahr, hatten beispielsweise alle Südbrandenburger Landkreise so ein Verbot ausgesprochen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält und beim Abpumpen oder Ableiten erwischt wird, muss zahlen. Bis zu 50.000 Euro Bußgeld sind möglich. Der Landkreis Elbe-Elster hat am Freitag angekündigt, dass die Untere Wasserbehörde in den Sommermonaten stärker darauf achten werde, ob das Verbot eingehalten wird.