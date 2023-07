Serie: "Bau fällig" | Das Kathreiner Haus - Schönebergs unscheinbarer Wolkenkratzer

So 23.07.23 | 07:56 Uhr | Von Simon Wenzel

Bild: rbb / Sebastian Schneider

Direkt am Kleistpark in Schöneberg steht eines der ältesten Hochhäuser Berlins. Doch seit fünfzehn Jahren ist es weitgehend ungenutzt. Bis die Berliner Justiz einziehen kann, ist es noch ein langer, von denkmalgeschützten Steinen gepflasterter, Weg. Von Simon Wenzel

Wer die Potsdamer Straße auf Höhe des Kleistparks regelmäßig passiert, muss den eingezäunten Hauseingang des Kathreiner Hauses früher oder später bemerken. Beste Lage, ein riesiges, altes Bürogebäude, noch dazu in äußerlich akzeptablem Zustand - aber niemand kommt herein, seit Jahren. Am Bauzaun hängen Werbeplakate für Veranstaltungen, teilweise sind sie schon ausgeblichen und zerrissen. Es sind nur die jüngsten Zeichen des Leerstands. Bevor der Zaun kam, war der überdachte Eingang das Zuhause eines Obdachlosen, der sich hier eine kleine Burg aus seinen Besitztümern errichtet hatte.

So sieht der Besuchereingang heute aus: Der Bauzaun mit vielen alten und einigen neuen Veranstaltungspostern symbolisiert die großen Pläne und den Stillstand gleichermaßen. Bild: rbb / Sebastian Schneider

Die Fassade fängt an zu bröckeln

Seit 2008 steht das Kathreiner Haus fast vollständig leer. Es gehört dem Land Berlin und soll eigentlich für die Berliner Justiz umgebaut werden. Das Verwaltungsgericht soll irgendwann einmal einziehen. An der südlichen Seite, zum Kleistpark hin, liegt der eigentliche Haupteingang. Aus dem Ehrenhof wird sichtbar, dass hinter der unscheinbaren Fassade zur Straße ein kleiner Riese in die Höhe ragt: immerhin 46 Meter hoch, erbaut Ende der 1920er-Jahre für den Malzkaffeeproduzenten "Kathreiner". Das historische Gebäude war zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung das erste Bürohochhaus Berlins. Die Presse nannte den Bau des Architekten Bruno Paul damals "so etwas wie einen Wolkenkratzer" - auch wenn fast zeitgleich in New York das Empire State Building mit seinen 381 Metern Höhe errichtet wurde.

Bild: rbb / Sebastian Schneider

Heute ist der damalige Glanz nur noch zu erahnen. Die Scheiben der gläsernen Eingangstür sind dreckig. Irgendwer hat Botschaften in den Staub geschrieben: Ein Herz und "Borusia Dortmund". Der Borussia fehlt ein "s", dem Kathreiner Hochhaus eine Reinigung und erste Fassadenteile: Über der Fensterscheibe klafft eine Lücke in den beigen Steinplatten. Travertin, ein hellbeiger Kalkstein verkleidet das gesamte Gebäude. Seit einiger Zeit aber beginnen vereinzelt Teile abzufallen oder herauszustehen. Auch deshalb wurde vor einigen Monaten der Zaun ums ganze Gebäude aufgebaut - aus Angst vor Steinschlag.

BIM-Architekt Heiko Klimek zeigt aus einem Fenster in den Innenhof des Kathreiner Hauses. Er soll komplett bebaut zu einem Plenarsaal werden. Bild: rbb / Sebastian Schneider

Ein Plenarsaal im Innenhof?

Die Staubschicht kleidet auch den Boden im Inneren des Gebäudes. Im Foyer, durch das früher die Mitarbeiter von Kathreiner schritten und später die der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), sollen später mal rund 400 Mitarbeiter des Gerichts und ebenso viele Besucher zusammentreffen. Gerade liegt hier noch ein altes Notausgangsschild und etwas Putz auf dem Boden. Die Pläne für die Zukunft sind groß. Um das zu verdeutlichen, ist das Erdgeschoss ein guter Startpunkt. Der Besuchereingang zur Potsdamer Straße muss umgebaut werden, er braucht eine Sicherheitsschleuse - das erfordert der Umbau für ein künftiges Verwaltungsgericht. Der Innenhof soll überbaut werden - ein Großprojekt. Dort soll ein 150 Quadratmeter großer Plenarsaal entstehen. Insgesamt müssen für das Gericht 15 kleine und große Sitzungssääle ins Gebäue gebaut werden, bisher gibt es hier fast nur Büros. Für den Baumanager Heiko Klimek von der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) ist der aufwändige Umbau des Kathreiner Hauses ein Herzensprojekt. "Mein halbes Leben wohne ich in Schöneberg, ich habe meine Joggingrunde hier in der Gegend. Als ich die Chance hatte, bei der BIM dieses Projekt zu übernehmen, habe ich mich darauf beworben", sagt Klimek. Als Architekt sieht er das denkmalgeschützte Gebäude ohnehin mit anderen Augen und schwärmt beim Rundgang immer wieder von kleinen Details, die das Bürogebäude auch heute noch besonders machen.

Bildergalerie: Berliner Skyline und Peter Maffay-Poster

Bild: rbb / Sebastian Schneider Historie und Gegenwart: Hinter dem beklebten Bauzaun wird Architekt Bruno Paul auf einer der edlen Travertin-Platten geehrt. Er erbaute das Gebäude im Stil der Neuen Sachlichkeit. Das Kathreiner Haus ist eines der wenigen prominenten Bauwerke aus der Zeit der Weimarer Republik, das noch so gut erhalten ist.



Bild: rbb / Sebastian Schneider Klare Linien, zweckbetonte Bauweise: Die Neue Sachlichkeit, später auch als Bauhausstil bezeichnet, war in der Architektur wie in der Kunst eine Abgrenzung von expressionistischen Stilen der frühen 1920er-Jahre.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Die gesamte Fassade ist verkleidet mit Platten aus Travertin, einem Kalkstein. Am Kathreiner Haus ist thüringischer und römischer Travertin verbaut. Dort, wo eine Platte fehlt, ist gut zu erkennen, wie dünn die Verkleidung ist: Drei Zentimeter sind die Platten dick, heutzutage wären mindestens vier vorgeschrieben.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Wolkenkratzer: Der Mitteltrakt des Kathreiner Hauses ist 46 Meter hoch und war damit zum Zeitpunkt seiner Eröffnung eines der höchsten Gebäude in der Stadt. Das brachte die Vossische Zeitung ihrerzeit zu der Einschätzung, Berlin habe nun "so etwas wie einen Wolkenkratzer".

Bild: rbb / Sebastian Schneider Das Kathreiner Haus soll zum Verwaltungsgericht umgebaut werden. Dafür soll der Besuchereingang zur Potsdamer Straße aufgerüstet werden: Hier muss für das Gericht eine Sicherheitsschleuse eingerichtet werden. Nur eine von vielen aufwendigen Baumaßnahmen im Inneren des Gebäudes.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Die Lichter der Aufzugsanzeige blinken nicht mehr, er ist außer Betrieb. Die Treppe im Hintergrund führt elf Etagen hinauf.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Einige Büros wirken, wie gerade verlassen. Vor und nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete hier die Verwaltung des Kaffeeproduzenten "Kathreiner", nach dem das Gebäude benannt ist. Später wurde das Gebäude von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) genutzt. Aus dieser Zeit stammt die Einrichtung und vielleicht auch das Schild in diesem Büro.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Manches blieb beim Auszug zurück.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Spuren von persönlichen Träumen der ehemaligen Mitarbeiter ...

Bild: rbb / Sebastian Schneider ... und ihren Idolen.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Architektonisch wertvoll: Die Oberlichter der Bürowände aus Glas erhellen die Flure. Solche Details machen das Gebäude besonders, sorgen aber auch für Komplikationen: Die Auflagen des Denkmalschutzes könnten teuer und aufwendig werden, wenn sie nach dem Umbau wieder eingesetzt werden müssen.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Vorboten des geplanten Umbaus: Einige der Stahlpfeiler, welche die Beton-Konstruktion halten, wurden bereits freigelegt, um ihren Zustand zu prüfen. Wären sie beschädigt und schlimmstenfalls nicht mehr tragfähig, könnte das einen herben Rückschlag für den Bau bedeuten.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Der Innenhof soll überbaut werden: In das Kellergeschoss (bis zur Kachel-Kante) soll unter anderem die Haustechnik verbaut werden, das Erdgeschoss wird den 150 Quadratmeter großen Plenarsaal beherbergen.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Je weiter man klettert, desto attraktiver wird der Blick: Hier zu sehen sind das "Pallasseum" über die Pallasstraße in Schöneberg und ein Teil des Kleistparks. Als das Kathreiner Haus erbaut wurde, gab es in der Innenstadt keinen vergleichbaren Aussichtspunkt.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Der am Horizont erkennbare Fernsehturm wurde erst rund vierzig Jahre später erbaut. Heute ist er vom Dach des Kathreiner Hochhauses gut zu erkennen. Der Begriff "Hochhaus" wirkt aus heutiger Sicht zwar umgangssprachlich übertrieben, ist architektonisch aber immer noch korrekt: Ab einer Höhe von 22 Metern gelten besondere Vorgaben für Hochhäuser in der Bauordnung. Play Pause Fullscreen





























Bisherige Nutzung - Erbaut und genutzt als Bürogebäude für die Firma Kathreiner Malzkaffee von 1930 bis vermutlich* 1945 - Erhebliche Zerstörung im zweiten Weltkrieg, Wiederaufbau ab 1948 - Ab 1954 nutzte die BVG das Gebäude bis 2008 - Anschließend nur noch kurze Zwischennutzung durch verschiedene Polizeidienststellen und der Bildungsverwaltung * Die Geschichte des Kathreiner Hauses lässt sich in den letzten Kriegsjahren und danach nur noch bruchstückhaft in Erfahrung bringen. Ab 1940 fehlte die Adresse Potsdamer Straße 186 vorerst in den Adressbüchern der Stadt Berlin. Der Schluss liegt nahe, dass das Gebäude und seine Umgebung zwischen 1940 und 1945 so stark beschädigt wurde, dass eine Nutzung nicht mehr möglich war.

In den Büros hängen noch alte Karibik-Poster

Schon der Grundriss ist außergewöhnlich: Wie ein "H" sieht das Haus aus der Luft aus. Die beiden langen Seitenflügel, an der Straße und zum Kleistpark hin, haben nur fünf Stockwerke. In der Mitte ragt der doppelt so hohe Hochhaus-Trakt in die Höhe. Eine architektonische Raffinesse, die dafür sorgt, dass das Gebäude von der Potsdamer Straße zunächst nicht sonderlich auffällt, denn seine Front ist nicht höher als die anderer Gebäude in der Umgebung. Elf Stockwerke sind es bis ganz nach oben. Heutzutage nimmt man sie zu Fuß. Von den fünf Fahrstühlen funktioniert nur noch einer und der wurde schon lange nicht gewartet.

Trotz des langen Leerstandes wirkt es in manchen Büros, als müsste nur mal durchgefegt und neue Möbel hineingestellt werden, dann könnte hier morgen schon wieder Betriebsamkeit herrschen. Auf einem Schreibtisch liegt ein Schild mit der Aufschrift: "Bitte etwas Geduld - Bin gleich zurück". Es gehörte wohl mal mal zu einem Kundenschalter der Berliner Verkehrsbetriebe. Die Tür des Büros hat jedenfalls eine Plexiglasscheibe mit Durchreiche und Sprechstelle. Daneben an der Wand hängt ein Poster mit Urlaubsmotiv - ein Strand, eine Palme, sieht nach Südsee aus. Die einzige Farbe, die dem Bild geblieben ist, ist blau. Prunkvolle Geländer, Stuck an den Decken oder verschnörkelte Türrahmen gibt es im Kathreiner Haus nicht. Es war schließlich schon immer ein Bürogebäude. Was auffällt, sind die hellen Flure: Gläserne Oberlichter in den Wänden sorgen dafür, dass das Tageslicht, was in die Büros fällt, auch die Gänge erreicht. "Es ist schön zu sehen, wie das hier damals alles umgesetzt wurde, und wir haben die große Aufgabe, das jetzt in die Zukunft umzusetzen", sagt Heiko Klimek. Ihm gefallen auch die "runden Ecken" besonders, wie er lachend sagt: Einige Büroflure schlängeln sich so in die Seitenflügel.

Denkmalschutz erschwert den Umbau

Das Erbe der Vergangenheit ist allerdings auch ein Problem: Seit 1980 ist das Gebäude denkmalgeschützt. Hier muss seitdem jede Umbau- und Modernisierungsmaßnahme mit dem Landesdenkmalamt verhandelt werden. Wenn es das Amt verlangt, müssten schützenswerte Bauteile, wie die gläsernen Oberlichter, Glasbausteine oder Keramikkacheln in den Wänden und hölzerne Treppenstufen katalogisiert, zwischengelagert und später wieder an ihren alten Platz eingebaut werden. Das ist aufwendig und kollidiert in manchen Fällen mit heutzutage vorgeschriebenen Baurichtlinien. Die Bürowände beispielsweise sind zu dünn, bieten nur wenig Lärmschutz. Erst Recht, wenn hinter einigen später mal Gerichtsverhandlungen stattfinden sollen. Der Holzboden, der ab der sechsten Etage im Treppenhaus verbaut ist, hält den heutigen Brandschutzauflagen nicht stand und auch für die schöne aber bröckelnde Fassade muss eine Lösung her: Die Traventin-Steinplatten sind einen Zentimeter zu dünn, noch dazu ist das Gebäude nicht ausreichend isoliert.

Architekt und Baumanager des Umbaus: Heiko Klimek von der BIM will bis 2030 das Kathreiner Hochhaus in eine neue Zukunft führen. | Bild: rbb / Sebastian Schneider

Wiedereröffnung genau 100 Jahre nach Erbauung geplant

Für den Umbau des Kathreiner Hauses sind bisland rund 43 Millionen Euro vom Land bewilligt. Wahrscheinlich wird es mehr kosten, vielleicht sogar deutlich mehr. Auch wenn die BIM das noch nicht genau sagen kann. Nur so viel: "Die ganzen Abstimmungen, die wir jetzt noch treffen, die werden Auswirkungen haben, das können wir im Moment aber noch nicht beziffern", sagt Architekt Klimek. Es ist beispielsweise noch nicht klar, wie mit der Fassadendämmung und den sich ablösenden Steinen verfahren wird. Müssten alle Steine abgenommen und hinterher neu angebracht werden, würde das die Kosten enorm erhöhen. Es dürfte aber schon ausreichen, dass seit dem Planungsbeginn 2018 die Preise für viele Materialien deutlich gestiegen sind. Alleine das wird wohl dafür sorgen, dass die ursprüngliche Kalkulation nicht zu halten ist. Mindestens sechs Jahre wird der Umbau noch dauern - wenn alles optimal läuft. Anfang nächsten Jahres sollen die wichtigsten Fragen mit dem Denkmalamt geklärt sein, so Klimek. "Wenn wir dann mit den Abstimmungen fertig sind, brauchen wir noch etwa 16 bis 18 Monate für die reine Planungsphase und 40 Monate Bauzeit", sagt er. Sollte er diesen Zeitplan einhalten, wäre der Bau 2030, genau 100 Jahre nach der ursprünglichen Eröffnung des Kathreiner Hauses fertig. "Das Gebäude genau dann in seine Zukunft zu überführen wäre natürlich eine schöne Geschichte", sagt Klimek. Der Vollständigkeit halber sei allerdings erwähnt, dass schon einmal, im Sommer 2019, ein ähnlicher Zeitplan aufgestellt wurde: Nach dem sollte der Umbau 2024 abgeschlossen werden.

Sie kommen in Ihrem Kiez auch ständig an einem größeren, leerstehenden Gebäude vorbei und fragen sich, was es damit eigentlich auf sich hat? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an internet@rbb-online.de mit dem Betreff "Bau fällig", wir freuen uns über weitere Anregungen!