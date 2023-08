In der Weimarer Republik erholten sich Arbeiter im Volksbad Lichtenberg. In der DDR lernten dort Generationen von Ost-Berlinern, sich über Wasser zu halten. Nach jahrzehntelangem Leerstand erwacht das Denkmal zu neuem Leben. Von Sebastian Schneider

Das Stadtbad Lichtenberg ist ein Schmuckstück, eine Perle des Expressionismus. So ein Haus findet man in Deutschland kein zweites Mal. Von außen sieht man das dem graubraunen Kasten in einer stillen Seitenstraße der Frankfurter Allee aber nicht an. Jahrzehntelang war der Eingang zugemauert, die Fenster waren mit Brettern vernagelt. Die Nachbarn sahen hier einen traurig vor sich hinmodernden Klotz, dessen beste Zeiten längst verloren waren. Viele trauerten auch ihrer Kindheit nach: Hier hatten sie Schwimmunterricht.

Man kann nicht übers Wasser gehen, weil längst keins mehr da ist, aber stehen kann man schon, auf Höhe des Beckenrandes. Unter den Füßen schwappten einst die Chlorwellen, jetzt bedeckt ein Parkettboden fast das ganze Becken, nur am Rand ist tragfähiges Plexiglas verbaut. So kann man bis auf den vier Meter tiefen Boden der Schwimmhalle gucken. Auch das alte Sprungbrett steht noch. "Geschlossen", zeigt das Schild an der Leiter. Seit mehr als 30 Jahren.

An den Decken erahnt man bonbonrot, läuft über Bodenfliesen aus poliertem Kalkstein, links neben dem Eingang hängt eine schwarze Originaltafel: "Bäder für Frauen Montag, Mittwoch, Freitag" steht da in weißer Schrift, "Bäder für Männer Dienstag, Donnerstag, Sonnabend". "Es ist ein Herzensprojekt", sagt die Bauingenieurin Simone Schiermeyer, die die Sanierung für die BIM betreut. Die 48-Jährige kennt dieses Bad schon fast ihr ganzes Leben. Sie hat dort Schwimmen gelernt - wie zuvor schon ihr Vater.

Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Vorort Lichtenberg zum Industriezentrum. In Berlin leben damals viele Menschen unter erbärmlichen hygienischen Bedingungen, sie hausen in beengten Mietskasernen. Wegen der Wohnungsnot werden selbst Einzimmerwohnungen oft untervermietet, die Mieter lassen "Schlafleute" für ein paar Stunden Nachtruhe bezahlen. Tagsüber schuften viele in Fabriken oder im Kraftwerk. Nicht einmal jeder fünfte Lichtenberger hat eine eigene Bademöglichkeit. Infektionskrankheiten verbreiten sich damals schnell, Cholera und Typhus, Pocken und Ruhr. Deshalb gibt es seit den 1870er Jahren im nahen Berlin sogenannte Volksbadeanstalten, wo jeder zumindest einmal die Woche unters oder ins Wasser kommt.

Vor gut 100 Jahren wütet die Spanische Grippe in der Welt, auch in Berlin und Preußen kostet sie Zehntausende das Leben. An dem Virus sterben wohl mehr, als in beiden Weltkriegen zusammen – auch, weil die Behörden sie komplett unterschätzen. Von Sebastian Schneider

Zwischen 1925 und 1928 aber, in einer Phase zarten Aufschwungs, wird das Volksbad dann tatsächlich gebaut, für insgesamt 2,2 Millionen Reichsmark. Das entspräche heute ungefähr 8,1 Millionen Euro. Am 2. Februar 1928 eröffnet es. Rudolf Gleye, einer der beiden Architekten, erlebt den Höhepunkt seines Schaffens nicht mehr. Er ist im Juni 1926 an einem Herzinfarkt gestorben, mit gerade mal 46 Jahren. Die Lichtenberger aber haben Glück mit ihrer "Hupe" - die Geschichte hat ihnen einen schmalen Spalt gelassen. Gut eineinhalb Jahre nach der Eröffnung bricht die Weltwirtschaftskrise aus - ein neues Bad wäre jetzt undenkbar.

Das Unterwasserbad im Obergeschoss. Das Becken in der Mitte könnte man sich heute auch mit ein paar Polstern als stilvolle Sitzecke vorstellen. Oder früher als Kulisse für eine Szene von "Das Cabinet des Dr. Caligari" . Die jadegrünen Fliesen und die zackigen Belüftungsgitter machen diesen Raum so besonders.

Was auffällt: Die Handwerker und Handwerkerinnen gingen bei der Sanierung behutsam vor - sieht man zum Beispiel an dieser Wand. Man kann an fast jeder Stelle noch den rund 100 Jahre alten, faszinierenden Charakter dieses Ortes spüren.

Doch mit den Jahren kam auch das Bad in die Jahre. In den Neubauvierteln, die aus dem Boden gestampft wurden, gab es inzwischen viel modernere, helle, gut beheizte Schwimmhallen. Der vergleichsweise düstere, allmählich verrottende Kasten in der Sackgasse neben dem Krankenhaus verlor an Bedeutung. Immer häufiger ging die Technik kaputt.

An die alten Zeiten erinnern auch solche Details: Ein Automat für Eintrittskarten, bezahlen musste man in der Währung MDN: Mark der Deutschen Notenbank. Die war von August 1964 bis Ende 1967 das Zahlungsmittel in der DDR.

Ein denkmalpflegerisches Gutachten, das der Senat in Auftrag gab, besagte: Eine Nutzung als Bad sei ein zu großer Eingriff in den Denkmalschutz. Außerdem, sagt die BIM, habe man trotz jahrelanger Versuche keinen Investor gefunden, der das Geld für die aufwändige Sanierung des Gebäudes mit dem Ziel eines Schwimmbads aufbringen wolle. Und: Rechne man die Einnahmen gegen, sei der Schwimmbadbetrieb finanziell schlichtweg nicht tragbar.

So sieht die Halle heute aus - sie ist noch unsaniert. Die Uhr an der Wand hinten wurde leider geklaut. Sie zeigte lange Zeit fünf vor zwölf. Der Förderverein Stadtbad Lichtenberg macht sich seit Jahren dafür stark, dass wieder Menschen wie früher ihre Bahnen in dem 25 Meter langen Becken ziehen. Er zeigt sich enttäuscht über die Pläne der Eigentümerin BIM, hier kein Schwimmbad mehr zu betreiben.

Im Anschluss konnte man bei Bedarf gleich in den Keller gehen - dort gab es einen Frisiersalon. Leider auch nicht mehr in Betrieb. Hier könnten nach der Sanierung Werkstätten entstehen, zum Beispiel von Künstlerinnen und Künstlern.

Aber das Volksbad war damals auch in anderen Bereichen sehr modern: Es bot auch medizinische Behandlungen an, zum Beispiel für Lungenkranke. Die konnten mit einem Aufzug in die Räume im zweiten Stock fahren. Ende der 20er war das was Besonderes.

Für ein paar Pfennig konnte man in der Brausen- und Wannenabteilung in der Hubertusstraße duschen oder baden. Die alten Badewannen sind noch erhalten.

Das Schwimmbecken ist mit Parkett abgedeckt worden - an den Rändern tragfähiges Spezialglas. Wird die Beleuchtung angeschaltet, kann man noch bis an den Boden des vier Meter tiefen Beckens gucken. Man kann die frühere kleine Schwimmhalle heute für Veranstaltungen mieten, zum Beispiel Hochzeiten.

In der Hubertusstraße, zwischen der Frankfurter Allee und dem Sana-Klinikum in Lichtenberg, steht das ehemalige Stadtbad, auch Hubertusbad genannt. Viele Stammgäste bezeichneten es früher liebevoll als "Hupe". Nachdem es jahrzehntelang leer stand, wird das Haus seit 2018 Stück für Stück saniert. Es wird von der landeseigenen Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) verwaltet.

So aber kann man noch 95 Jahre später seine Schönheit bestaunen. Die Fliesen sind flaschengrün und meeresblau, karmesin- und eisenrot, ocker- und cremegelb. Man spaziert durch verwinkelte Gänge, sieht kunstvoll gezackte Geländer, sitzt auf Bänken mit abgeplatztem eierschalenweißen Anstrich. Um den Charakter zu erhalten, wurde nur Klarlack drübergezogen. Alles, bloß nicht perfekt. "Wir versuchen, nichts nachzuahmen", sagt Simone Schiermeyer. Als 2018 die Vorbereitungen für die Sanierung starten, liegen die meisten Möbel verrammelt im Keller. Keiner kann mehr sagen, wo was stand - nur alte Fotos helfen.

Schon in den 1930ern Jahren wird die strenge Trennung von Herren und Damen aufgehoben, man hüpft fortan je nach Belieben in das kleine oder große Schwimmbecken. Der Unterschied: Fünf Meter Beckenlänge. Vor allem Frauen nutzen das Stadtbad Lichtenberg damals.

Bei seiner Eröffnung 1928 ist das Bad seiner Zeit voraus, so modern, dass es wenige Jahre später schon Gäste aus England, Dänemark, Schweden, Spanien, Ägypten und Japan besichtigen. Es gibt neben den zwei Schwimmbecken einen römischen Saunabereich mit Warmluft- und Dampfbädern, einen Gymnastiksaal, Massagekabinen und eine Sonnenterrasse auf dem Dach, dazu überall Lüftungsschächte. Alles in einem kubistisch-expressionistischen Stil, Neue Sachlichkeit mit einer Prise Bauhaus. In einem Gebäude fürs einfache Volk ist das etwas Besonderes. Eine Wellnessfarm des kleinen Mannes.

Im Zweiten Weltkrieg wird das Gebäude stark durch eine Bombe beschädigt, aber zumindest so repariert, dass es weiter genutzt werden kann. Ab 1948 lassen die sowjetischen Behörden hier wieder organisierten Schwimmsport zu. In der DDR lernen Tausende Schülerinnen und Schüler aus Lichtenberg, Friedrichshain und Köpenick das Schwimmen. Anfang der Achtziger auch die kleine Simone Schiermeyer - mit überschaubarer Begeisterung. "Ich fand es als Kind nicht so schön hier reinzugehen. Das Haus wirkte auf mich düster und zugig, kalt und ein bisschen stinkig", erinnert sie sich.

Zu dieser Zeit entstehen moderne Schwimmhallen in den Ost-Berliner Neubauvierteln, heller und besser beheizt. Die meisten Menschen haben ein eigenes Bad oder zumindest eine Dusche, sie brauchen die Wannen und Brausen im Stadtbad nicht mehr. Ein Großteil der Bademeister wird in neuere Häuser versetzt. So fällt die die in die Jahre gekommene Schönheit in der Hubertusstraße aus der Zeit - und allmählich in einen tiefen Schlaf. Das kommt ihr heute paradoxerweise zugute: Weil die DDR nicht das Geld hatte, das Gebäude - sagen wir: pragmatisch - zu erneuern, ist sein alter Zauber konserviert worden. Bis auf ein paar Fliesenbeläge bleibt alles original.