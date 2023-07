Heidi aus Pankow Berlin-Pankow Montag, 24.07.2023 | 21:29 Uhr

KEIN SCHERZ ! ! ! Haben wir gerade 21.16 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Schwiegervater entdeckt: In Neu-Hohenschönhausen liegt in einigen schattigen Ecken der Ahrenshopper Straße Schnee (!) und noch einige Hagelkörner! Am 24.7.2023 im Hochsommer!(Nicht nur wir haben dieses Naturphänomen fotografiert) In diesem Stadtteil hat es auch ordentlich gehagelt und einige Bäume hat es auch leider erwischt. Mal sehen, wie es nachher in zuhause in Pankow aussieht...