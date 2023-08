Was tun bei Unwetter-Schäden?

Interview | Versicherungsberaterin aus Brandenburg an der Havel

Nach dem Unwetter in Brandenburg an der Havel hat der Oberbürgermeister Hilfe zugesagt. Doch die unabhängige Versicherungsberaterin Petra Kauffmann warnt vor falschen Erwartungen. Viel wichtiger sei der eigene Versicherungsschutz, betont sie.

Petra Kauffmann ist seit vielen Jahren unabhängige Versicherungsberaterin in Brandenburg an der Havel, sie selbst ist vom Unwetter betroffen. Bei ihr melden sich nach dem schweren stürmischen Gewitter vom Dienstagabend viele verunsicherte Bürger.

rbb24: Frau Kauffmann, Sie leben und arbeiten in Brandenburg an der Havel - wie haben Sie das Unwetter am Dienstagabend erlebt?

Petra Kauffmann: Bei mir lief das Wasser durch Starkregen in den Keller, das war wirklich extrem. Es kam aus mehreren Rohren, sogar aus der Waschmaschine. Ich habe mich dann in eine Ecke gesetzt und dem Wasser zugeguckt, wie es weiter gestiegen ist.

Später habe ich mir dann bei der Verbraucherzentrale das kostenlose eBook "Unwetter-Gebäude-Check" [verbraucherzentrale.de] angeschaut und mich schlau gemacht, was ich jetzt im Gebäude tun kann. Ich werde jetzt mein Haus überprüfen, insbesondere die Rückstauklappe, warum die nicht funktioniert hat. Diesen Ratgeber kann ich jedem Hausbesitzer nur empfehlen, um das eigene Haus fit gegen Unwetter zu machen. Das Ereignis hier in Brandenburg an der Havel sollte jeden von uns wachrütteln, denn hier hätten wir mit sowas nie gerechnet.

Daneben sollte man natürlich seinen Versicherungsschutz genau überprüfen. Denn nach Zahlen des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft sind weniger als 50 Prozent der Deutschen gegen Starkregen und Hochwasser versichert. In Bremen sind es gerade mal 23 Prozent, in Baden-Württemberg 94, weil dort so etwas öfter passiert, die haben eben schon aus ihren Erfahrungen gelernt.