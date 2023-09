Die Sommersaison ist für die meisten Berliner Freibäder beendet, auch wenn einige Bäder in die Verlängerung gehen. Nun steht fest: Trotz des anstehenden warmen Spätsommerwetters werden keine weiteren dazukommen. Wie eine Sprecherin der Berliner Bäderbetriebe rbb|24 am Montag auf Nachfrage mitteilte, bleibt es bei den sechs Ausnahmen. Auf der Homepage der Bäder-Betriebe heißt es dagegen noch, die Saisonverlängerung für weitere Bäder könne folgen und sei "zurzeit noch in Abstimmung". Das ist passé.

Bis einschließlich kommenden Sonntag sind in Berlin jeden Tag Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad vorhergesagt. Gleichzeitig öffnen die Hallenbäder. Warum nicht mehr Sommerbäder verlängern dürfen, begründete die Sprecherin Claudia Blankennagel am Montag mit Personalmangel. "Mit dem heutigen Tag sind 19 Hallenbäder geöffnet, 12 von ihnen heute zum ersten Mal nach der Sommerpause. Diese Schwimmhallen benötigen für den Betrieb Personal, um das Schwimmen für Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit zu ermöglichen. Dazu sind die BBB laut Bädervertrag verpflichtet", sagte Blankennagel. Schulschwimmen finde ausschließlich in Hallenbädern statt, auch die Vereine nutzten fast ausschließlich die Schwimmhallen.