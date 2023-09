Pudili Berlin Samstag, 16.09.2023 | 10:40 Uhr

Das ist doch nicht nur in der Justiz so. Ich bin selbst bei einer großen Behörde in Berlin beschäftigt und dort sieht es nicht anders aus. Seltsamerweise haben die Personalräte schon seit Jahren vor dieser Situation gewarnt aber nein, es wurd nur gering ausgebildet und anschließend nicht einmal übernommen.

Über allem schwebt die Rechnungshöfe mit dem erhobenen Zeigefinger so nach dem Motto : Aktuell habt ihr zu viel Personal und was in Zukunft ist, das interessiert uns nicht.

So wird das nichts