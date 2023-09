Der nächste bundesweite Warntag findet am 14. September statt. Deutschlandweit wird die Bevölkerung dann testweise um 11 Uhr über verschiedene Kanäle gewarnt, wie das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Freitag in Berlin mitteilten.

"Wir setzen auf den sogenannten Warnmittel-Mix", sagte Innenstaatssekretärin Juliane Seifert. Dazu zählten der Handy-Warnkanal Cell Broadcast, Warn-Apps wie Nina, Warnungen in Radio und Fernsehen, Sirenen, Informationstafeln in Städten sowie Warnungen auf den Bahnsteigen und in Zügen.

Auch beim zweiten "Warntag" des Bundes scheinen die Warnmeldungen nicht überall und pünktlich alle Menschen erreicht zu haben. Am Donnerstag sollten die Menschen in Deutschland um 11 Uhr per SMS, App, Sirenen oder Radio eine Testwarnung erhalten.

Beim jüngsten Warntag im vergangenen Dezember hatten neun von zehn Menschen in Deutschland auf dem einem oder anderen Weg eine Warnung erhalten. In diesem Rahmen wurde auch erstmals das Warnsystem Cell Broadcast in allen 294 Landkreisen und 107 kreisfreien Städten in Deutschland getestet.

Bei manchen Nutzern kamen die Meldungen allerdings erst verspätet, etwa gegen 11:15 Uhr, andere wurde gar nicht gewarnt. Zudem waren in Berlin so gut wie keine Sirenen zu hören. Die geplanten 400 neuen Sirenen waren größtenteils noch nicht aufgebaut, und sind es bis jetzt noch nicht: Mitte August waren es 60. Die Warnmeldungen wurden aber auf den digitalen Anzeigetafeln im Stadtgebiet angezeigt.

Auch in Brandenburg waren Sirenen nicht flächendeckend zu hören. In einigen Landesteilen hatten die Behörden bereits zuvor angekündigt, dass Anlagen stumm bleiben, weil Sirenen noch aufgebaut und technisch modernisiert werden müssten. "Der Warntag hat weitaus besser funktioniert als noch vor zwei Jahren", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Beim ersten Warntag 2020 hatte es einige Pannen gegeben. So gingen die Testwarnungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) teils um bis zu 30 Minuten verzögert ein. Die Gefahrenmeldung der Warn-Apps "Nina" und "Katwarn" kam auch in Berlin und Brandenburg erst mit einer guten halben Stunde Verspätung nach dem offiziellen Start um 11 Uhr an.