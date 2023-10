So 22.10.23 | 11:05 Uhr

Bei einem schweren Verkehrunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus sind auf der Lankwitzer Brücke in Berlin-Mariendorf Samstagnacht mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei rbb|24 am Sonntagmorgen mitteilte, verlor ein 21-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen, touchierte einen parkenden Lkw und geriet ins Schleudern. Der Wagen des 21-Jährigen fuhr dann frontal in einen entgegenkommenden Bus der Linie 181 und schob sich teilweise unter einen weiteren parkenden Laster.