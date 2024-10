Union Berlin will in Bielefeld Favoritenrolle gerecht werden

Im Duell mit dem Fußball-Drittligisten am Mittwoch (20:45 Uhr) steht der Bundesligist aus der Hauptstadt in der Pflicht.

Bei Arminia Bielefeld spielt Union Berlin am Mittwoch um den Einzug ins Pokal-Achtelfinale. Beide Klubs präsentieren sich seit Wochen in guter Form und zeichnen sich durch Defensivstärke aus.

In der Bundesliga läuft es richtig gut für die Berliner, die derzeit auf Platz vier stehen. Im Pokal war in der Vorsaison in der 2. Runde Schluss. Trainer Bo Svensson kündigte an, aus Gründen der Belastungssteuerung womöglich seine Startelf zu verändern und tut das auch auf fünf Positionen. Unter anderem wird der zuletzt starke Tom Rothe durch Robert Skov ersetzt. Außerdem stehen Janik Haberer, Andras Schäfer, Laszlo Benes und Jordan Siebatcheu für Christopher Trimmel, Aljoscha Kemlein, Woo-yeong Jong und Benedict Hollerbach in der Anfangsformation.

Nur drei Tage nach dem Pokalspiel müssen die Köpenicker beim FC Bayern ran.