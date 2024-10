Bei einem Hausbrand in Berlin-Mitte sind am Donnerstagfrüh mehrere Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr war das Feuer im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses in der Oranienburger Straße ausgebrochen.

In der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte ist am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Es gebe viele Verletzte, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Genauere Angaben zur Zahl der Verletzten machte er nicht.

Die Feuerwehr wurde demnach um 7:52 Uhr alarmiert. Das Feuer brach im Erdgeschoss des Hauses zwischen Linienstraße und Auguststraße aus, dort befindet sich ein Restaurant. Was genau dort brannte und was den Brand entfachte, ist laut der Feuerwehr noch nicht bekannt.

Die Flammen schlugen auf darüberliegende Geschosse über und waren von der Straße aus sichtbar, dazu quoll dichter Rauch aus dem Dachgeschoss, der auch in benachbarte Gebäude zog. Der Brand war am Vormittag noch nicht unter Kontrolle.