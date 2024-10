Während am Berliner Wohnungsmarkt die Preise für Neuvermietungen durch die Decke schießen, sind viele Wohnungen im Bestand vergleichsweise günstig. Laut Zensus standen 2022 in der Hauptstadt zudem 40.700 Wohnungen leer.

Gefordert wird zudem eine Sanktionierung von Leerstand oder missbräuchlicher Nutzung eines Gebäudes. Die Initiative verweist auf den Zensus 2022, nachdem es in der Stadt trotz Mangel an preiswertem Wohnraum um die 40.000 leerstehende Wohnungen gibt. Um einen Überblick über diesen leeren und nutzbaren Raum zu erhalten, dringt das Bündnis auf den Aufbau eines digitalen Bestandsregisters. In Quartieren müssten Wohnen, Arbeiten, Stadtgrün, kurze Wege, Freizeit und Infrastrukturen für Energie und Mobilität zusammen gedacht werden. Nur so könne man der Klima- und der Mietenkrise gerecht werden.

Eine Volksinitiative ist eine Art Massenpetition, die das Abgeordnetenhaus dazu verpflichtet, bestimmte Anliegen und Themen zu erörtern. Weitere Instrumente direkter Demokratie sind Volksbegehren und Volksentscheid. Im vorliegenden Fall dürfte nun eine Anhörung der Initiative und von Experten in einem Fachausschuss des Parlaments anberaumt werden.