3:2-Erfolg in Augsburg

Do 31.10.24 | 22:12 Uhr

Wiedergutmachung geglückt: Nach der deutlichen Pleite gegen die Panther vor fünf Wochen revanchierten sich die Eisbären mit einem 3:2-Erfolg. Mit ihrem elften Sieg in Folge stellten die Berliner zudem einen Vereinsrekord ein.

Die Eisbären Berlin eilen in der Deutschen Eishockey-Liga weiter von Sieg zu Sieg. Bei den Augsburg Panthern gewann der Titelverteidiger am Donnerstagabend mit 3:2 (2:0, 1:0, 0:2). Die Tore für die Gäste erzielten Markus Niemeläinen (7. Minute), Marcel Noebels (16.) und Lean Bergmann (24.). Für die Hausherren trafen Mick Köhler (42.) und Cody Kunyk (58.). Durch den elften DEL-Sieg in Folge stellten die Berliner den Klubrekord aus dem Jahr 2009 ein.

Mit dem Auswärtserfolg konnten die Eisbären zudem eine offene Rechnung begleichen. Denn es waren die Panther gewesen, die dem Hauptstadtklub im September die bislang einzige Saisonniederlage nach regulärer Spielzeit verpassten. Damals unterlagen die Berliner den Gästen aus Bayern deutlich mit 2:6.