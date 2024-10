Trump oder Harris? Am 5. November können auch in Deutschland lebende US-Amerikaner ihre Stimme abgeben. Fünf der rund 22.000 Wahlberechtigten in der Region erzählen, wie unterschiedlich sie auf das Rennen um das Weiße Haus blicken.

Wählen zu können, sei ein Privileg, sagt Rowdy. Deshalb hat er seine Wahlunterlagen schon früh bestellt, entschieden hat er aber noch nicht. "Ich werde nicht Trump wählen, aber bei Kamala bin ich mir noch nicht so sicher." Er stimme ihrer Außenpolitik nicht zu. "Wenn die USA Israel finanzieren, ist das eigentlich nicht gut für unser Land und auch für die Leute, die in Gaza wohnen. 40.000 Menschen wurden schon getötet, und wir finanzieren das immer noch. Wir haben wirklich die Nase voll."

Rowdy Kram ist 20 Jahre alt und studiert seit drei Jahren am Bart College in Berlin-Pankow. Die Privatuni hat ihren Hauptsitz in den USA. Aber da zu studieren, ist sehr viel teurer, deshalb hat Rowdy Kram sich dafür entschieden, nach Berlin zu kommen. Nach Abschluss des Studiums will er im Bereich NGOs und Menschenrechte arbeiten , sagt er . Seine Zukunft sieht er nicht in den Staaten - er würde gern in Europa bleiben, und zwar in Berlin: Kultur, Geschichte, Politik und Sprache begeistern ihn.

Auch in Berlin und Brandenburg können rund 22.000 US-Bürger ihren künftigen Präsidenten oder ihre Präsidentin wählen. Bei dem Ausgang der Präsidentschaftswahl am 5. November kommt es wohl auch auf ihre Stimmen an. Die wichtigsten Antworten.

"Es gibt einen Spruch, der sagt: 'In Amerika musst du nur zwei Sachen machen: Steuern bezahlen und sterben.' Und das ist so ein bisschen typisch, dieses Freiheitsgefühl, dass man unabhängig ist, dass man über sein eigenes Schicksal entscheidet." Weil Kamala Harris dem Unternehmertum gewisse Grenzen setzen will, bezeichnet George Weinberg sie als Marxistin.

In seinem Büro stehen die amerikanische Fahne mit Stars and Stripes und die Berliner Fahne mit dem Bären. Weinberg trägt ein klassisches Business-Outfit, seine Manschettenknöpfe zeigen das Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. "Ich habe die seinerzeit vom alten Bush bekommen", erzählt er. Es war der Dank des republikanischen US-Präsidenten George Bush dafür, dass George Weinberg in Deutschland seit vielen Jahren für seine Partei wirbt, zu der er seit Jahrzehnten steht.

George Weinberg ist Geschäftsführer eines US-Unternehmens, das Immobilienprojekte entwickelt. Der 75-jährige gebürtige New Yorker lebt seit Jahrzehnten in Berlin.

Viele Menschen in den USA habe auch überzeugt, dass Trump das Militär gestärkt, die Steuern gesenkt und den Grenzschutz erhöht habe - also seine Versprechen gehalten, sagt George Weinberg. "Ich hoffe, dass er das Rennen machen wird, aber es ist nicht so ganz sicher, muss ich offen zugeben."

Zweifel an seinem Kandidaten Trump lässt Weinberg nicht erkennen und lässt sich auch nicht von den zahlreichen Vorwürfen und Gerichtsverfahren gegen Trump beirren: "Das ist natürlich das Problem dieser Politisierung der Justiz in Amerika. Gerade bei dieser Administration von Biden – das war und ist eine Geschichte, um ihn (Trump) zu beschädigen."

Syd Atlas ist in New York geboren und aufgewachsen. Nach der Uni brach sie in Richtung Europa auf. Gelandet ist sie schließlich in Berlin, das ist rund 30 Jahre her. Jetzt lebt sie in Schmargendorf, schreibt Bücher und arbeitet als Kommunikations-Coach mit Managern.

Am Küchentisch gießt sie Tee in eine ganz besondere Tasse: "Das ist meine Obama-Tasse von 2008, denn ich liebe Obama immer noch. Ich fand, das war ein Moment in unserer sehr kurzen amerikanischen Geschichte, wo man das Gefühl hatte: Ach, jetzt kriegen wir es hin." Doch dann sei das "Trump-Trauma" dazwischengekommen.

Aus ihrer politischen Haltung macht Syd kein Geheimnis. "Hundertprozentig Kamala Harris, nicht eine Sekunde Zweifel dran." Sie hat die doppelte Staatsbürgerschaft, also auch die deutsche, denn es sei ihr ein Anliegen, in dem Land, in dem sie lebt, auch zu wählen – und auch in dem Land, aus dem sie stammt und dem sie sehr verbunden ist.