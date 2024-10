Der Tabakkonzern Philip Morris will seine Produktionsstätte im Berliner Bezirk Neukölln endgültig schließen. Betroffen seien 98 Beschäftigte, sagte ein Unternehmenssprecher dem rbb am Dienstag. Die Fabrik werde in der ersten Jahreshälfte 2025 dicht gemacht - ein genaues Datum stehe noch nicht fest. Bereits Ende 2019 wurde die Zigarettenproduktion in dem Werk beendet.

In Berlin wird nach Konzernangaben "Expandierter Tabak" (ET) hergestellt, der für die Herstellung von Zigaretten benötigt wird. In den vergangenen Jahren sei die Nachfrage in Europa jedoch deutlich zurückgegangen, hieß es. Es werde erwartet, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren weiter fortsetzen wird. Auch das Werk in Dresden muss demnach die Produktion einstellen. Dort sind 274 Menschen beschäftigt.

Philip Morris International überprüfe seine Geschäftsprozesse laufend, um die betriebliche Effizienz sicherzustellen, sagte Jan Otten, der für beide deutschen Werke als Managing Director verantwortlich ist, laut Mitteilung. "Wir sind uns bewusst, dass schwierige, aber notwendige Entscheidungen getroffen werden müssen, um uns an die aktuellen Marktentwicklungen anzupassen." Der Fokus werde darauf liegen, die betroffenen Mitarbeiter in dieser schwierigen Phase zu unterstützen.

Zu dem internationalen Tabakkonzern gehören unter anderem die Marken Marlboro, L&M und Chesterfield. Der Unternehmenssitz der deutschen Tochtergesellschaft ist in Gräfelfing bei München. Insgesamt beschäftigt Philip Morris eigenen Angaben nach etwa 1.400 Mitarbeiter in Deutschland.