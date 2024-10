Befristet für bis zu sieben Jahre sollen Vereine die Erlaubnis für den Cannabis-Anbau bekommen können. Dafür aber braucht es eine Zulassungs- und Kontrollbehörde. Am Dienstag will der Berliner Senat diese Amtszuständigkeiten regeln.

Der Berliner Senat will am Dienstag per Rechtsverordnung beschließen, dass das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) für die Genehmigung von Cannabis-Anbauvereinen zuständig sein soll.

Das Lageso soll dafür zusätzliche Personalstellen erhalten. Berlin ist das einzige Bundesland, das die Zulassung bisher noch nicht geregelt hat. Zusätzlich soll auch der Bußgeldkatalog veröffentlicht werden, mit dem unter anderem Verstöße gegen die Regeln für Anbauvereine bestraft werden sollen.