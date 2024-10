"Berlin, Berlin, Berlin" rappt Wyclef Jean in sein Mikrofon. Er und Lauryn Hill werfen sich zeitweise die Worte nur so zu. Ein Konzert, das an eine Session im Proberaum erinnert – mit viel Energie, aber leider schlechtem Sound. Von Laurina Schräder

Das Gemisch der Lautsprecher in der Uber Arena ist verwischt, verzerrt – zum Teil undefinierbar. Zwar stehen auf der Bühne 13 Musiker:innen, zu hören ist am Abend aber zunächst vor allem die Stimme von Miss Lauryn Hill. Warum auch nicht? Schließlich haben alle lang genug gewartet, dass die Musikerin nach ihren – den meisten schlecht in Erinnerung gebliebenen – letzten Konzerten im Tempodrom wieder in die Stadt kommt.

Unter einer Art Baldachin betritt Hill verspätet die Bühne. Die zuletzt allgemein kursierenden Befürchtungen, dass sie gar nicht auftauchen könnte, hatte DJ Reborn, der Support-Act des Abends, mit einem "The queen is here, she’s really here" aber bereits zerstreut. Nachdem Hills legendäres "The Miseducation of Lauryn Hill" im vergangenen Jahr 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat, ist das diesjährige Highlight der Tour allerdings eigentlich nicht der alleinige Auftritt der "Queen", sondern, dass es sich offiziell um einen gemeinsamen Auftritt der Fugees handelt.

Vor dem Hintergrund einer aktuellen Klage des Rappers Pras Michel gegen Lauryn Hill bleibt allerdings eine gewisse Skepsis, wie der Abend letztlich verlaufen wird.

Tatsächlich ist es zunächst Lauryn Hills Solo-Performance, die den ersten Teil des Abends ausmacht, und bei der sie ihr schlicht großartiges Stimmvolumen vorführt und mit ihrer Energie und Präsenz Bewunderung auslöst. Dass sie in gleich zwei Versionen ihren Song "Ex-Factor" singt, der auf ihre Beziehung mit Wyclef Jean anspielt, sie schließlich mit ihrem Song "To Zion" ihren Sohn auf die Bühne holt, ruft deutlich auch die Trennung der Fugees in Erinnerung. Unter anderem soll Hills Entscheidung für ihr Baby und gegen die Karriere den Bruch der Band ausgelöst haben.