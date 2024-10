Am Fernsehzentrum des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in Berlin hat es am Mittwochmittag eine Streikkundgebung gegeben. Verdi-Gewerkschaftssekretärin Kathlen Eggerling sagte rbb|24, rund 200 Menschen hätten daran teilgenommen. Etwa 300 Beschäftigte seien zudem am Mittwoch dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt.



Die Gewerkschaften DJV und Verdi hatten am Dienstag beim rbb zu einem Warnstreik über drei Tage aufgerufen - von Mittwoch bis Freitag. Sie kritisieren vor allem, dass der rbb einen schon fertig verhandelten Tarifvertrag zum Beendigunggschutz für freie Beschäftigte nicht unterzeichne; dies sei ein eklatanter Vertrauensbruch, heißt es. "Wir hoffen sehr, dass sich jetzt was bewegt", sagte Eggerling rbb|24 mit Blick auf den Warnstreik.