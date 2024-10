Die Bundespolizei hat am Dienstagabend auf der Autobahn 12 einen 88-jährigen Geisterfahrer gestoppt. Der Wagen des 88-Jährigen kam in Richtung Frankfurt (Oder) einem Streifenwagen der Bundespolizei mit hoher Geschwindigkeit entgegen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Beamten hätten das Polizeifahrzeug auf die linke Fahrspur gelenkt. Der Geisterfahrer habe gebremst, als er das Blaulicht erkannte. Er sei kurz vor dem Streifenwagen zum Stehen gekommen, hieß es weiter in der Mitteilung.